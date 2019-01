Sjoerd Weikamp: ‘Het kan alleen mislukken. Nou en?’

,,Cabaret heeft me altijd getrokken, op de middelbare school al. Ik was een vroege ontdekker van Hans Teeuwen en leerde een van zijn eerste voorstellingen uit het hoofd. Heb ik veel mee gescoord op verjaardagen. Na de voorstelling van zaterdag nam Charles Droste, directeur van Amphion, me apart. ‘Onderschat niet hoe bijzonder deze voorstelling is', zei hij. Vond ik wel wat, om zoiets te horen uit zijn mond.”

,,Ik heb een afspraak staan met Droste. Niet om met Veur Altied het land in te gaan. Maar we gaan er eens voor zitten om te kijken wat we verder kunnen doen. De voorstelling gaf me een kick. Ik denk dat ik iets kan op het podium. Zolang ik er maar niet over nadenk en gewoon een verhaal vertel. Maar ik heb iemand als Droste nodig die me begeleidt. Want ik heb eens heel succesvol een typetje gedaan als buut, maar de tweede keer was dat niet leuk meer. En de derde keer helemaal niet.”