Sjors Sportief en Sjors Creatief zijn populair onder kinderen in Berkelland: ‘In een halve week hadden we al veertig aanmeldingen’

BORCULO - De acties van Sjors Sportief en Sjors Creatief voor basisschoolleerling slaan aan in Berkelland. „We overwegen zoiets nu ook voor senioren, want we krijgen vaak vragen over activiteiten voor ouderen”, zegt John Willemsen van de Sport Federatie Berkelland (SFB).

Vooralsnog alleen voor jeugd, met een website en een boekje met daarin een overzicht van de meeste activiteiten van beide Sjorsen. Op de voorkant van het boekje staat een tekening van Brent van Eijden, leerling van groep 5 van de openbare basisschool Kiezel en Kei in Borculo. Hij won de tekenwedstrijd en kreeg daarom het eerste exemplaar uit handen van wethouder Anjo Bosman.

Net voor corona

Sjors Sportief en Sjors Creatief kwamen in Berkelland net voor het begin van de coronapandemie van de grond. Er was meteen veel belangstelling, meer dan duizend kinderen schreven zich in voor activiteiten. Dat was in februari 2020. „Hoeveel daarvan uiteindelijk is doorgegaan weten we niet”, zegt John Willemsen van de SFB.

De activiteiten lopen uiteen. Dat gaat van kennismaken met een muziekinstrument tot een paar keer meedoen met een sportclub, en van taarten bakken tot papier scheppen. „Momenteel loopt het storm voor het Piet de Wit-schaatsproject in november”, aldus Willemsen. „In een halve week hadden we al veertig aanmeldingen. Er kunnen er zestig meedoen.”

Via Sjors Sportief en Sjors Creatief kunnen kinderen kiezen uit 773 activiteiten, waar ze gratis of tegen een kleine vergoeding aan mogen meedoen. In totaal hebben zich sinds de presentatie van het boekje vorige week 129 kinderen voor diverse activiteiten opgegeven.

Geen briefjes meer

‘Sjors’ is een landelijk initiatief waar inmiddels 120 gemeenten aan meedoen. In Berkelland is het een samenwerking tussen Culturije, Beweeg Wijs, de Bibliotheek Oost-Achterhoek, de SFB en de gemeente. Op de website vullen verenigingen, clubs en anderen die activiteiten aanbieden zelf de datum, tijd en plaats in. „Kinderen kunnen zich makkelijk online aanmelden en wij hoeven niet meer met briefjes te werken of langs scholen te gaan,” zegt Willemsen.