SKB-aanhangers eisen eigen cliëntenraad voor ziekenhuis Winterswijk

Het SKB is wettelijk verplicht een eigen cliëntenraad te hebben, maar die is twee jaar geleden bij de fusie met het Slingeland-ziekenhuis opgegaan in een gezamenlijke cliëntenraad.

Kantonrechter

Nu de twee ziekenhuizen onderzoeken of de fusie ongedaan gemaakt kan worden, wil de achterban van het SKB ook weer een eigen cliëntenraad. ,,Uit alle documenten en akten weten we dat Slingeland en SKB een samenwerking is, maar daarmee zijn het nog steeds twee zelfstandige ziekenhuizen", zegt Visser. ,,We hebben nu een sommatie gestuurd naar het SKB om weer een eigen cliëntenraad op te richten. Als dit niet in gang gezet wordt voor 15 mei, dan sturen we de kantonrechter een verzoek om het SKB aan de wet te houden.”