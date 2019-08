SKB belegt infoavond over bloedverdunners

WINTERSWIJK - Eigenlijk maakt een bloedverdunner je bloed niet dunner, maar het stolt minder snel. Zo zijn er wel meer al dan niet ware weetjes rond de medicijnen die veel mensen gebruiken. Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk houdt donderdag 12 september een informatieavond over antistollingsmiddelen.

Na hartritmestoornissen en na een bypassoperatie of beroerte of hartinfarct krijgen patiënten vaak antistollingsmiddelen voorgeschreven. Die middelen verminderen of vertraging de natuurlijke stolling van het bloed. Zo moet worden voorkomen dat stolsels worden gevormd die losschieten en elders in het lichaam voor problemen zorgen. Maar het bloed mag ook niet te weinig stollen, om ongewenste bloedingen te voorkomen.

Vaatchirurg Dick Scharn van het SKB legt op de info-avond van het ziekenhuis uit wanneer en waarom antistollingsmedicijnen nodig zijn.

Maarten Beinema, arts van de trombosedienst, gaat dieper in op de medicijnen en de keuzes die hierin te maken zijn. Ook vertelt hij waar je als gebruiker in het dagelijks leven rekening mee moet houden. Bijvoorbeeld bij het sporten, bij tandartsbezoek, operaties, reizen en in combinatie met andere medicijnen.