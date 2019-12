SKB ‘beste ziekenhuis’ in ZorgkaartNederland Top 2019

Het SKB scoort een 9,0 over een periode van drie jaar en is met 1104 beoordelingen daarmee het best scorende ziekenhuis dat vaker dan 100 keer is beoordeeld. De 302 ziekenhuizen in Nederland scoren gemiddeld een 8,2 op basis van 44684 waarderingen.



De top 10 is tot stand gekomen op basis van waarderingen van patiënten die voor zeven zaken een cijfer geven. Bijvoorbeeld over het nakomen van afspraken, de behandeling of het luisteren naar de patiënt. Aan de hand van de waarderingen is uitgerekend wie er over 2019 het best gewaardeerd werden door hun patiënten en cliënten.