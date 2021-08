SKB-directeur Marja Weijers kijkt tevreden terug: ‘Het is hier een beetje anarchistisch’

video Slachtof­fer eenzijdig ongeval Silvolde is 26-jarige dorpsbewo­ner, bestuurder (35) uit Wehl zwaarge­wond

27 augustus SILVOLDE - Een inzittende van een Tesla is vanavond overleden bij een zwaar eenzijdig ongeluk in het buitengebied bij Silvolde in de Achterhoek. De bestuurder raakte zwaargewond.