SKB gaat bij vaatchirurgie samenwerken met MST in Enschede: ‘Het is een eerste stap na de defusie’

Schoolbe­stu­ren OPONOA en SOPOW onderzoe­ken mogelijkhe­den fusie

28 januari BORCULO/WINTERSWIJK - Stichting Openbaar Primair Onderwijs Winterswijk (SOPOW) en Stichting Openbaar Primair Onderwijs Noord Oost Achterhoek (OPONOA) willen samen onderzoeken of nog in 2021 een bestuursfusie haalbaar is. Doel is om ook in de toekomst kwalitatief goed onderwijs te kunnen blijven geven en te versterken.