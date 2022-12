SKB in Winterswijk in top 10 best gewaardeerde ziekenhuizen van Nederland

Topklinieken in Twente

In de sector fysiotherapie zijn in de top 10 de maatschap Fysio-Manuele Therapie Leidekker uit Almelo en Fysius Rugexperts uit Nijverdal opgenomen. Kliniek Twente in Oldenzaal, de Zipper Clinics in Enschede en de orthopedische kliniek OCON uit Hengelo hebben alle drie een notering behaald in de sector zelfstandige klinieken. In de top 10 voor wijkverpleging en de ranglijst voor verpleeghuizen staan geen noteringen uit Twente of de Achterhoek.