SKB krijgt plafondtillift op verpleegafdeling C1

Op verpleegafdeling C1 liggen patiënten van de afdelingen cardiologie, longgeneeskunde en neurologie. De tillift is bedoeld om zorgmedewerkers een hart onder de riem te steken en de (fysieke) werkdruk in coronatijd enigszins te verlichten. Waar voorheen met een verrijdbare tillift moest worden gewerkt die door twee personen moet worden bediend, kan dat bij de plafondtillift door één zorgverlenende gebeuren.

„Dit is super, want dan zijn er ook direct meer zorghanden vrij voor andere taken. Daarnaast is de fysieke belasting voor ons als verpleegkundigen veel lager. We zijn daarom ontzettend blij met dit kerstcadeau. Een groter cadeau hadden ze ons niet kunnen geven”, zegt Anke Hofs, verpleegkundige op verpleegafdeling C1.