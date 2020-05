SKB-patiënten eisen eigen cliëntenraad voor ziekenhuis Winterswijk

video Borculose kapsters zetten hun schaar al ’s nachts in coronacou­pes: ‘Bassie ziet er weer pico bello uit!’

10:04 ,,Zo, het eerste schaap is geschoren!’’, roept Enrico Blom, terwijl er nog hard wordt gewerkt aan zijn eigen kapsel. Het is rond half één ’s nachts in AMI Kappers in Borculo. De kappers mogen vanaf vandaag vanwege de versoepeling van de coronaregels na zeven weken duimendraaien weer aan de slag. En in Borculo dachten ze: dan beginnen we ook zo vroeg mogelijk. Dus worden de eerste klanten al om middernacht geholpen.