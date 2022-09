SKB werkt mee aan onderzoek naar gezamenlijke corona-unit voor ziekenhuizen

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport trekt 250.000 euro uit voor het onderzoek. Het idee draait om de vraag of het beter is voor ziekenhuizen om in tijden van een pandemie één gezamenlijk onderkomen op te zetten voor covid-patiënten.



Tijdens de vorige pandemie is eerder geopperd om in Nederland aparte coronaziekenhuizen op te zetten, zodat de reguliere zorg overeind gehouden kan worden. Dat is op dit moment nog een probleem.



Bij grootschalige besmettingen komen zorginstellingen in de problemen door overbelasting, langdurig belaste medewerkers en het afschalen van de reguliere zorg.

Patiëntenstromen

Bij het onderzoek worden onder andere met computermodellen de patiëntenstromen bekeken van zowel het SKB in Winterswijk als de Twentse ziekenhuizen MST en ZGT tijdens de coronapandemie. Onderzocht wordt onder meer of het bundelen van de coronazorg in één unit mogelijk is.

Meest voor de hand liggend is dat het MST in Enschede daarvoor in aanmerking zou komen. Dat ziekenhuis heeft veel meer éénpersoonskamers, waardoor het risico op verspreiding van het coronavirus kleiner wordt. Als besloten wordt coronapatiënten te concentreren, betekent het niet dat het SKB geen coronapatiënten meer opneemt. Dat gaat door, zolang het geen invloed heeft op de reguliere zorg.

Een woordvoerster van de Acute Zorg Euregio benadrukt dat het alleen nog gaat om een onderzoek. ,,Het is niet zo dat we dit willen gaan doen. We bekijken slechts de mogelijkheden. Wat zijn de eventuele gevolgen? Met die gegevens kunnen we vervolgens verder praten.”