SKB Winterswijk krijgt nieuwe scanner voor beter kankeronderzoek

Om de komst van de scanner mogelijk te maken, moet de afdeling Nucleaire Geneeskunde in het SKB grondig verbouwd en uitgebreid worden met 200 vierkante meter. De bezoekers voor het scan-apparaat kunnen via een nieuwe, eigen ingang binnen komen.

Ook is er een eigen parkeergelegenheid. Binnen in het gebouw worden de onderzoeksruimtes vernieuwd en uitgebreid. Vorige week is begonnen met de eerste werkzaamheden. De verwachting is dat eind juli het werk af is, waardoor de scanner vanaf september ingezet kan worden.