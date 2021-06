SKB Winterswijk sluit speciale corona-afdeling

Dat een sluiting van de zogeheten cohortafdeling aanstaande was, was bekend. Niet lang geleden liet ziekenhuis al weten het aantal bedden op afdeling terug te brengen naar vier. Een flink stuk minder dan de dertien die er daarvoor beschikbaar waren. Daarbij werd meteen de verwachting uitgesproken dat de afdeling op korte termijn helemaal overbodig

Sinds het afschalen van de corona-afdeling, heeft het SKB ook de bezoekersregel verruimd. Zo is het weer toegestaan om per dag twee bezoekers te ontvangen. Voorheen was dit in de meeste gevallen één bezoeker per patiënt per dag.