Slachten kent in Zelhem geen geheimen meer: ‘Mooi dat alles van het dier werd gebruikt’

Grijze container Zutphen eerst minder opgehaald, na proef mogelijk in de kliko: ‘Moeten meer scheiden’

Met je vuilniszak over straat naar een ondergrondse container in de wijk om je restafval weg te brengen. Om ervoor te zorgen dat Zutphenaren hun afval nog beter gaan scheiden wil het gemeentebestuur hier mee gaan experimenteren in in ieder geval drie wijken. Als die proef succesvol is bekijkt Zutphen of de grijze container in heel Zutphen in de ban kan. Tot die tijd wordt de grijze container in ieder geval minder vaak opgehaald.

5 november