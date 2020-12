Slachter Esbro tegen komst KemperKip uit vrees voor vogelgriep

Een uitbraak van vogelgriep in de nabijheid van Esbro, dat sinds 2012 zit op het A18 Bedrijvenpark bij Wehl, kan desastreus zijn. ,,Als we niet meer kunnen transporteren komt de slachterij stil te liggen", schetste Edward Windhorst, directeur van Esbro. ,,Dat kost ons 1,3 miljoen euro per week. We hebben er alle belang bij dat KemperKip hier niet komt. Vergeet niet dat we zevenhonderd mensen in dienst hebben.”