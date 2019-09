Slachthuis was geen lang leven beschoren

Geslacht werd er overigens niet lang in het huisje dat rond 1930 werd gebouwd. Na een paar jaar gingen de deuren al weer dicht. Er werd te weinig gebruik van gemaakt. Nadat de familie Munsterman er had gewoond, kocht de vader van Gert Nobbe het gebouw in 1939 voor 700 gulden.



,,Dat geld had hij niet. Maar de familie Oosterink, die onder andere een kruidenierswinkel had, wilde hem dat geld wel lenen. Maar dan moest hij de dagelijkse boodschappen in hun winkel doen. Die 700 gulden had hij trouwens zo bij elkaar, want in de oorlog was het geld niets waard. Een fietsband kostte bijvoorbeeld 100 gulden.”