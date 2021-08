Slachtoffer eenzijdig ongeval Silvolde is 26-jarige dorpsbewoner, bestuurder (35) uit Wehl zwaargewond

Via Twitter laat de politie weten dat het dodelijke slachtoffer een 26-jarige man is uit Silvolde. De bestuurder van de auto, een 35-jarige man uit Wehl, is nog wel in leven en ligt gewond in het ziekenhuis. Volgens de politie ter plaatse zou het gaan om twee broers. Of dat daadwerkelijk zo is kan een politiewoordvoerder daags na het ongeluk niet bevestigen.



De weg was na het ongeluk enige tijd afgesloten voor hulpverlening en berging van de zwaar beschadigde auto.