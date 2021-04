Slachtoffer geweld in Hengelo blijkt raadslid in Bronckhorst, man (80) die vlakbij verongelukte is vermoedelijk familie

Een raadslid van de gemeente Bronckhorst is donderdagmorgen gewond geraakt bij een geweldsincident in haar woning aan de Steenderenseweg in het buitengebied van Hengelo. Kort daarna ontstond een eenzijdige aanrijding op enkele tientallen meters afstand van het huis, waarbij een 80-jarige man uit Hengelo om het leven is gekomen.

De man reed met zijn auto tegen een boom, vermoedelijk is het slachtoffer een familielid van de gewond geraakte vrouw. Hij zou in of bij hetzelfde huis wonen als zij, melden verschillende bronnen.

De 48-jarige vrouw is raadslid voor coalitiepartij GBB in Bronckhorst. ,,Dit is enorm schrikken. Je wordt er even stil van als dit een collega overkomt. Daar hou je geen rekening mee”, zegt fractievoorzitter Han Pelgrom van de lokale partij.

Hij weet niet wat er precies gebeurd is vanmorgen in Hengelo, maar weet wel te melden dat het slachtoffer in de auto een familielid is van het raadslid. De politie kan dit niet bevestigen. ,,Wij zijn nog volop bezig met het onderzoek, daarin wordt dit ook meegenomen. We kunnen daar nog geen uitspraken over doen”, zegt politiewoordvoerder José Albers.

Volledig scherm De politie onderzoekt de plek van het ongeluk. © Roland Heitink

Geweld in woning

Het ongeval gebeurde iets voor 10.30 uur. Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. Meerdere ambulances en de traumahelikopter werden opgeroepen. De weg langs de plek van het ongeval werd kort voor 14.00 uur vrijgegeven.

Het dodelijke ongeluk volgde kort na het geweldsincident in de woning. De bewoonster raakte daarbij gewond en is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. De politie kan niets zeggen over de aard van haar verwondingen en de aanleiding voor het geweld.



Wel onderzoekt de politie een mogelijk verband tussen de twee incidenten. De forensische opsporingsdienst doet hiervoor inmiddels al de hele dag onderzoek op twee plaatsen: in het huis en op de plek waar het ongeluk is gebeurd. Dat onderzoek is nog volop bezig. ,,We moeten hiervoor nog verschillende mensen spreken, om duidelijk te krijgen wat er precies is gebeurd in de woning en wat de mogelijke relatie is met het ongeval”, zegt politiewoordvoerder Albers.

Nog geen aanhoudingen

Volledig scherm De Steenderenseweg ligt in het buitengebied (zie rood icoontje). © Google Maps Er is nog niemand aangehouden in verband met het geweld in de woning. De politiewoordvoerder wil er niet op vooruitlopen of er nog wel een of meerdere arrestaties verwacht worden. ,,Het is nog veel te vroeg om daar iets over te zeggen”, zegt Albers, die verder meldt dat er vandaag vanuit de politie geen informatie meer komt over de beide incidenten.



Burgemeester Marianne Besselink van de gemeente Bronckhorst heeft kennis genomen van het incident en het ongeval, maar kan of wil daar nu verder niets over kwijt. ,,Ik kan alleen zeggen dat ik met de betrokkenen meeleef”, zegt zij.

Volledig scherm De plek van het ongeluk is afgezet. © RonVMedia

Volledig scherm Veel hulpdiensten zijn aanwezig. © RonVMedia