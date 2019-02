Slachtoffer steekpartij Gendringen ook aangehouden

Onderzoek naar spoorla­waai in de Achterhoek

7:06 WINTERSWIJK/ DOETINCHEM - Er wordt een akoestisch onderzoek ingesteld naar overschrijdingen van het lawaai dat treinen maken op het spoor tussen Doetinchem en Gaanderen. Op het spoor tussen Winterswijk en Zutphen is ook tot en met 2017 sprake geweest van overschrijdingen, maar daar was in 2018 geen sprake meer van.