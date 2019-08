Slachtoffers van gezin dat tegen boom botste met auto in Groenlo buiten levensgevaar

Hoe het ongeluk even na 18.00 uur heeft kunnen gebeuren is nog in onderzoek bij de politie. In een scherpe bocht in de N18, vlak na de afslag Groenlo, is de bestuurder de macht over het stuur verloren en is in berm geraakt. De auto, die richting Lichtenvoorde reed, kwam zes meter verderop tegen een boom tot stilstand.