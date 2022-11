Slachtvisite in Noordijk: ‘De buurt keurde het vlees van het geslachte varken, het vet moest steentjesdik zijn’

Inbraak in twee woningen in Zelhem: huizen doorzocht, buit onbekend

ZELHEM - In twee woningen op een steenworp afstand van elkaar in Zelhem is zaterdag ingebroken. Onbekenden verschaften zich toegang tot de vrijstaande woningen en doorzochten het hele interieur. Mogelijk gaat het bij de twee huizen om dezelfde inbreker(s).

14:54