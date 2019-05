Slag om Grolle krijgt authentiek Grols speciaalbier

GROENLO - Grolsch en Brouwersnös gaan samen een bier brouwen voor de Slag om Grolle 2019. Het speciaalbier wordt gemaakt in de brouwerij van Brouwersnös, in de tuin van Villa Adriana in Groenlo. Dat hebben de Groenlose speciaalbrouwer en Grolsch vandaag bekendgemaakt.

De Slag om Grolle krijgt hiermee een authentiek Grols speciaalbier: gebrouwen in de ketels van Brouwersnös in Groenlo, samen met de meesterbrouwers van de in Groenlo gewortelde brouwer Grolsch.

Het bier komt exclusief te koop in aanloop naar en tijdens de zevende editie van de Slag om Grolle (18 tot en met 20 oktober), waarmee in drie dagen de belegering van Groenlo in 1627 wordt nagespeeld. Hierbij zijn 1.600 re-enactors uit heel Europa betrokken.

‘Een stukje historie in bier’

Het speciaalbier wordt de komende maanden ontwikkeld door de meesterbrouwers Marc Janssen en Henk-Jan ten Brincke van Grolsch en Gerti van Hal en Johan Schröder van Brouwersnös. Dit gebeurt in nauw overleg met de organisatie van de Slag om Grolle. In de loop van dit jaar mag iedereen meedenken over een passende naam voor dit bier, dat gerelateerd moet zijn aan verhalen uit die tijd.

‘Als initiatiefnemers van Brouwersnös delen we met Grolsch en Groenlo een stukje historie in bier. Juist daarom vinden wij het geweldig dat Grolsch, de Slag om Grolle en Brouwersnös nu samen dit unieke bier gaan ontwikkelen en brouwen voor bierliefhebbers’, zo laat Brouwersnös-directeur Jos Oostendorp weten.