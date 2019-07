Slap geouwehoer brengt de Winterswijkse band Nieuwegrond in sekspaleizen

Hij is bijna 40 jaar oud en decennia lang actief in de muziek, onder meer als zanger van de succesvolle Doe Maar tributeband Toe Maar, ook uit Winterswijk. Die laatste bezigheid heeft hij een beetje op de tweede plaats gezet, want Nieuwegrond is zijn werkelijke passie. ,,Zelf teksten en muziek maken blijft toch het mooiste om te doen.‘’



Nieuwegrond is al vanaf zijn 16de zijn artiestennaam. Toen Hijink een jaar of vijf geleden serieus Nederlandstalige liedjes ging schrijven, haalde hij gitarist Vedran Mircetic van De Staat er bij. Een paar maanden later kwam toetsenist Matthijs Stronks van de band Donnerwetter. Beiden met Aaltense roots.



Resultaat: een absurde en unieke combinatie van hiphop, synthesizers, Nederpop en een jaren 80-sound. De plaat Polyamorie is uit en inmiddels wordt aan een opvolger gewerkt. ,,Vorig jaar hebben we heel veel gespeeld om meters te maken. Nu pakken we alleen de optredens die ook wat opleveren. We rijden niet meer voor 200 euro naar Groningen.''