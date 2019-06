‘Slecht weer-scenario’ helemaal gereed voor festival Achterland

Verwacht wordt dat tussen 18 en 19 uur onweer over De Bleek trekt, waar het Doetinchemse festival (dat tot en met maandag duurt) wordt gehouden. ,,We hebben elk half uur contact met Meteo Consult’’, zegt organisator Nienke Zonsveld. ,,Als Meteo Consult zegt dat de zwaarte windstoten over het terrein trekken, zullen we ontruimen. In dat geval kunnen er windstoten met een snelheid van 100 kilometer per uur overkomen.” De ongeveer 15 à 20 horecastands die op het terrein staan zijn allemaal ingelicht. ,,Iedereen weet wat ze moeten doen in geval van het noodscenario", zegt Zonsveld.

Opvang is geregeld

Het festival begint vrijdagmiddag om 17.00 uur met het optreden van een handvol schoolbands in de circustent. ,,Het is nog onduidelijk of dat doorgaat", zegt Zonsveld. ,,In geval van nood leggen we deze tent plat.” De circustent zakte eerder dinsdagavond in, toen er ook al noodweer over De Bleek trok. Toen waaide ook een boom om, die in de Oude IJssel belandde.



Voor mensen die om een of andere reden niet zelfstandig van het terrein naar huis komen, is een opvang geregeld. Deze mensen kunnen zich verzamelen bij de hoofdingang aan de Wijnbergseweg. Vandaar wordt onder begeleiding gelopen naar het centrum waar onderdak zal zijn in de Catharinakerk.



Later op de avond is er om 21.00 uur onder meer een optreden van The Beatles Revival, een tributeband uit Tsjechië.