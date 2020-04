Slechte wegen moeten weer veilig worden in Bronckhorst: ‘Sprake van achterstallig onderhoud’

Er is namelijk sprake van achterstallig onderhoud op veel van de 670 kilometer aan de asfalt- en klinkerwegen die Bronckhorst beheert. Deze wegen worden daardoor gevaarlijker: door gaten en scheuren in het wegdek is er meer kans op ongevallen en valpartijen. En dus een groter risico op letsel voor mensen die de wegen gebruiken.

Beter om asfalt of klinkers geheel te vervangen

Daarom moet er flink geld bij, 455.000 euro om precies te zijn. Vooral om het achterstallige onderhoud in te lopen dat de laatste jaren is ontstaan. Het geld dat beschikbaar was, was vaak slechts voldoende om alleen de bovenste laag van slechte wegen te vervangen of voor provisorische reparaties. Dit heeft slechts korte tijd effect, want wegen gaan daarna relatief snel opnieuw kapot. Het is vaak beter asfalt of klinkers in het geheel te vervangen.