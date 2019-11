‘Slechts 1 van de 5 aanvragen voor Polenhotel in Doetinchem is kansrijk’

Organisa­tie intocht sinter­klaas Vorden in dubio over kleur pieten

19:30 In navolging van Zutphen houdt ook de organisatie van de sinterklaasintocht in Vorden de kaken stijf op elkaar over de kleur van de piet. Het comité is er nog niet over uit. Zwarte piet verdwijnt echter niet, blijkt uit een rondgang langs andere intochten.