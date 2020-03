Slechts 20 uur na dè persconferentie en 120.000 euro verlies verder: hoteliers Lochem in zak en as na hausse aan afzeggingen

De persconferentie waarin het kabinet de maatregelen om corona in te dammen was nog geen minuut afgelopen toen de telefoon begon te rinkelen en niet meer stopte. Familie's die hotelkamers afzegden, complete congressen, vergaderingen, feestjes: niemand wil meer komen. ,,Kijk, dat die Twentse huisartsen niet twee dagen met 75 man in een conferentie bij elkaar willen gaan zitten, dat snappen we", zeggen de mannen eensgezind. ,,Dat is risico. Maar nìemand wil meer weg. Spelen met de prijs heeft echt, geen enkel, effect. Dat is ongekend. Het platteland ontsprong tot nu de dans. Het was de horeca in de stad die het al zwaarder had. Maar nu zijn wij ook leeg.” Hof van Gelre heeft zondag gèèn bedden meer verhuurd. Normaal zijn de 46 kamers vol.