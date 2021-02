Sleeën met de honden in de sneeuw, het kan gewoon in de Achterhoek: ‘Dit is echt uitzonderlijk’

‘Conditie van veel kinderen is ronduit zorgwek­kend’

8 februari NEEDE - Thuiswerken, thuiszitten, het is allemaal niet heel bevorderlijk voor ons lichaam. Niet alleen krijgt de fysiotherapeut meer nek-, schouder- en rugklachten te behandelen, bij Fit en Fysio in Neede maken ze zich ook zorgen over de inactiviteit van kinderen.