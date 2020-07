Slim techbedrijf uit Groenlo werkt aan een lichtsysteem dat het coronavirus kan doden

Dat zegt Nedap-topman Ruben Wegman in een toelichting op de halfjaarcijfers van het hightechbedrijf (750 werknemers), dat is gespecialiseerd in elektronische systemen. De aanpassing van het Luxon-verlichtingssysteem is opgepakt in samenwerking met de fabrikant van de ultraviolette lampen. „De vraag komt vooral uit de onderwijswereld in de VS”, zegt Wegman. „Tussen de lessen door worden de ultraviolette lampen ingeschakeld, die het virus moeten doden, als dat door de lucht mocht zweven in leslokalen. Als de lessen weer beginnen, wordt er weer overgeschakeld naar ‘normaal’ licht.”