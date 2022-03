Slimme Bandenpomp, want banden op spanning scheelt CO2, fijnstof, brandstof en rubber - óók als je elektrisch rijdt

‘De Laatste Heer’ bekroond als beste boek van Achterhoek en Liemers

VORDEN/BAAK - ‘De Laatste Heer’, het boek van Astrid Schutte over een Baakse geschiedenis, is zondag gekozen tot het beste boek van de Achterhoek en Liemers. Dit is bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst in het Kulturhus in Vorden.

6 maart