‘Slimme’ Needse brandweer mag verjongen

Het team van de brandweerpost Neede kent twee vacatures. En nog met nog eens twee vrijwilligersplaatsen anticipeert de brandweer op twee collega's die tegen de 55 lopen en dus zullen afzwaaien. Via Facebook roept de brandweerpost gemotiveerde vrijwilligers op zich te melden.

Ja zeggen tegen de brandweer is niet vrijblijvend, waarschuwt postcommandant Harold van der Neut: “De opleiding legt beslag op één avond in de week, daarnaast is er de verplichte oefenavond op maandag, en daar bovenop ben je paraat om op te komen. We moeten als brandweer 365 dagen per jaar, 24 uur per etmaal oproepbaar zijn. Ook in vakanties, tijdens de SEN-feesten en met de jaarwisseling.”

Digitale presentielijst

De brandweerzorg zit anno 2019 slim in elkaar, zo laat Van der Neut zien. Een scherm met namen en groene en rode bolletjes in de brandweergarage geeft aan de hand van een digitale agenda aan wie wel en niet beschikbaar zijn. Als bij een alarmering de pagers van de vrijwilligers afgaan, betekent een druk op de rechter knop dat je eraan komt en een druk op links dat dat niet lukt. Het systeem ‘weet’ zo binnen luttele seconden of een uitruk mogelijk is of onderbezetting dreigt.

Hetzelfde systeem bepaalt per uitruk wie bevelvoerder, c.q. chauffeur is op de tankautospuit en of de ‘waterwagen': de WTS 500, het mobiele waterstransportsysteem dat over een halve kilometer bluswater kan aanvoeren.

Gevalletje boomtak

Toeval bestaat niet: Van der Neut wordt onderbroken door het sein van een alarmering. Aan de Waterleidingdijk tussen Neede en Rietmolen is een tak van een boom gewaaid. Geen klus om met toeters en bellen voor uit te rukken, maar wel iets waar de brandweer voor in actie komt om de weg vrij te maken.

Als de opgeroepen vrijwilligers binnen enkele minuten bij de brandweergarage arriveren, staat de navigatie in de tankautospuit al ingesteld op de plek waar hulp geboden moet worden. De chauffeur hoeft nog slechts te bevestigen dat de uitruk inderdaad dát doel heeft.

Het ‘gevalletje boomtak’ is snel geklaard, waarna iedereen zijn uitrusting terughangt in de omkleedruimte en terugkeert naar zijn of haar normale werkplek. Tot de volgende oproep.