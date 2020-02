Slimme sensoren Slingeland Ziekenhuis checken gezondheid tientallen patiënten

Met de zogenoemde slimme sensoren wil het ziekenhuis onderzoeken of het een eventuele achteruitgang van gezondheid sneller in beeld kan brengen. Het gaat om een proef van acht tot tien weken. Patiënten krijgen vier verschillende sensoren. Eén sensor komt met een armband op de arm. Deze meet continu ademhaling, hartslag en huidtemperatuur. Een bedsensor meet de draaiingen van de patiënt in bed en de slaapkwaliteit. De twee andere sensoren meten de bloeddruk en het zuurstofgehalte in het bloed. Deze twee heeft de patiënt niet continu om.

Drie metingen per dag

Verpleegkundigen kunnen de gegevens zien via een smartphone. Ook is de informatie zichtbaar in het elektronisch patiëntendossier en via een scherm op een centrale plek op de afdeling. Verpleegkundigen zijn gewend om drie keer per dag metingen te doen om de gezondheid van de patiënten te checken. Dat doen ze tijdens de proef ook, om de uitkomsten te vergelijken. De verwachting is dat voortaan sneller ingegrepen kan worden om de patiënt te helpen.