Slingeland mag bouwen aan de A18: ‘Mooie dag voor Doetinchem én de Achterhoek’

DOETINCHEM - Niets staat de nieuwbouw van het Slingeland Ziekenhuis aan de afrit van de A18 in Doetinchem nog in de weg. De Raad van State heeft woensdag groen licht gegeven. Daarmee is er, vijf jaar nadat de gemeenteraad van Doetinchem koos voor de locatie bij de snelweg, eindelijk een go. ,,We hebben altijd vertrouwen gehad.’’