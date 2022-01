Slingeland moet nieuwe vergunning aanvragen voor bouw ziekenhuis aan A18

‘Help, Beltrumse Veld wordt vogelvrij!’

BELTRUM/RUURLO/BORCULO - Weidevogelbeschermers maken zich zorgen over het Beltrumse Veld. Dat ligt in de gevarenzone doordat het onderdeel is van ‘zoekgebied K’. Dat gebied tussen Ruurlo en Beltrum is in beeld voor ontwikkeling van windmolens voor energiewinning. Het staat nu niet meer als weidevogelgebied op de kaart, constateert Henk te Bogt.

19 januari