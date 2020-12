Slingeland naar de A18? Deze stichting denkt van niet en stapt naar Raad van State

Bart Visscher van SBKW zegt rekening te houden met een uit- of afstel van de bouw nu er elke dag een nieuwe verklaring van het ziekenhuisbestuur over de nieuwbouwplannen kan komen. ,,Het bestuur had aangekondigd op 1 december met een verklaring te komen. Die is er nog steeds niet. Maar gezien de ontwikkelingen rond het Slingeland en financieringsproblemen verwacht ik dat de plannen alsnog ingetrokken gaan worden", vertelde Visscher bij de Raad van State.

Heropening van rechtszaak

Daar vroeg de stichting om heropening van een rechtszaak om een eerdere uitspraak van de Raad over het bestemmingsplan te herzien. In september vorig jaar wees de hoogste bestuursrechter het eerste herzieningsverzoek van de hand. Maar Visscher meent dat er een nieuwe herzieningsrechtszaak moet komen. Dit keer met drie, in plaats van één rechter. ,,We hebben nog meer nieuwe informatie over frauduleuze praktijken rond dit project.”

Fel tegen verhuizing naar A18

Vorig jaar mei ging de Raad van State akkoord met de bouw van het Slingeland Ziekenhuis bij de A18 in Doetinchem. SBKW verzet zich fel tegen de nieuwbouw langs de snelweg. Het nieuwe ziekenhuis komt vlakbij het Waalse Water, de Oude IJssel en de Kemnade. De natuurorganisatie zegt dat kwetsbare natuur wordt aangetast en vindt dat Doetinchem had moeten kiezen voor het Wedeo-terrein bij het station. Die locatie zou 16 procent minder stikstofuitstoot opleveren dan de locatie bij de A18. Uitspraak over enkele weken.