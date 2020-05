Slingeland pakt reguliere zorg deels weer op: ‘Achterstand is helaas niet direct weg te werken’

Dat laat een woordvoerster van het Achterhoekse ziekenhuis weten. Sinds maart is er een achterstand in de reguliere zorg opgelopen. ‘Helaas is deze achterstand niet direct weg te werken. Voorop staat dat het ziekenhuis op een veilige manier zorg wil geven binnen de anderhalvemetersamenleving, bijvoorbeeld door volle wachtkamers te voorkomen en extra hygiënemaatregelen te nemen’, meldt de woordvoerster. De zorg voor coronapatiënten gaat de komende maanden door en het ziekenhuis houdt rekening met een mogelijke tweede golf van het virus.

Eerst digitale coronacheck, daarna toegang tot ziekenhuis

De opschaling van de reguliere zorg gaat stap voor stap en duurt naar verwachting tot het einde van dit jaar. Het is niet mogelijk een volledig beroep te doen op personeel dat de afgelopen maanden zeer intensieve zorg heeft verleend, zo meldt het ziekenhuis.



Patiënten, bezoekers en begeleiders die binnenkort naar het ziekenhuis gaan dienen eerst de digitale coronacheck te doen via de website van het Slingeland. Bij de ingang van het ziekenhuis is een controlepunt ingericht om verspreiding van corona te voorkomen. Verder wordt patiënten gevraagd om alleen naar het ziekenhuis te komen en in het ziekenhuis de 1,5 meter afstand in acht te nemen.



Voorlopig blijft de maatregel 1 bezoeker per dag per patiënt gehandhaafd. Een bezoeker met klachten mag het ziekenhuis niet betreden. Voor patiënten met (verdenking van) corona is geen bezoek toegestaan. Bezoekers met klachten worden niet toegelaten in het ziekenhuis.