Slingeland richt opnieuw landingsplek voor helikopter in om coronapatiënten te vervoeren

Opnieuw is daarom de parkeerplaats voor het G-gebouw, waarin onder meer de huisartsenpost zit, tijdelijk opgeheven en afgezet met rood-witte linten. Eerder was deze plek ingericht als landingsplaats sinds oktober 2020.

Spreiding van corona-patiënten

Het verzoek een landingsplek in te richten is gekomen van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). ,,Om zo goed mogelijk corona-patiënten te spreiden moeten mensen soms van een vol ziekenhuis worden vervoerd naar een ziekenhuis waar wel plek is", legt Saskia Steenbergen, woordvoerder van het Slingeland, uit. ,,Dat wordt landelijk aangestuurd. In het ideale geval gebeurt dat met zogenaamde Micu's, mobiele intensive care units. Pas als deze bezet zijn worden helikopters ingezet.”

Tot dusverre was het één keer nodig om bij het Slingeland een helikopter in te zetten, volgens Steenbergen.

Het aantal coronabedden in het Slingeland is overigens nog gelijk aan die van een paar weken geleden: 20 bedden op de afdeling en 4 bedden op de IC. Steenbergen: ,,Gezien het huidige aantal besmettingen kan het niet anders dan dat het aantal mensen dat in het ziekenhuis beland over een paar weken toeneemt. Ook in het Slingeland.”