Slingeland wil voor 1 juli polikliniek vaatchirurgie openen in Oost-Achterhoek

Walle Tempelman verrast met Zutphense onderschei­ding, vlak voordat hij zijn winkel definitief sluit: ‘Ik ben echt geraakt’

16 mei Walle Tempelman (76) was zaterdagmiddag rustig bezig met zijn allerlaatste klusjes in zijn mannenmodezaak in hartje Zutphen, toen ineens de straat volstroomde voor hem. Onder aanvoering van burgemeester Annemieke Vermeulen werd de afzwaaiende ondernemer door de gemeente én zijn collega-ondernemers even flink in het zonnetje gezet. Verrast nam hij de Meander, een gemeentelijke onderscheiding, in ontvangst. ,,Ik geef liever weg, dan dat ik iets ontvang’’, reageert Tempelman.