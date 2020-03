Slingeland Ziekenhuis op zoek naar extra personeel in ‘crisistijd’

LIVE | Corona in de regio: Zangeres Jazzy swingt op 12 meter hoogte in Ermelo en nieuw werk voor beveili­gings­be­drij­ven

14:11 Het aantal doden in Nederland als gevolg van het coronavirus blijft stijgen. Afgelopen etmaal kwamen er 78 slachtoffers bij. In totaal zijn 434 mensen overleden aan COVID-19 in ons land. Wie ziek of verkouden is moet thuisblijven. In Hasselt zijn inmiddels vijf dodelijke slachtoffers.