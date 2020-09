Slingeland Ziekenhuis werft weer leden voor eigen cliëntenraad

Briljanten echtpaar Marinus en Gerrie uit Ruurlo ziet het buiten steeds droger worden

10:20 RUURLO - Veertig, c.q. dertig jaar bij het Waterschap Baakse Beek gewerkt. Als Marinus en Gerrie ter Maat al eens om gespreksstof verlegen zitten, dan kan het altijd nog over water gaan. Of droogte: want het water in de vijver van de Vijverweg waarop het echtpaar uitkijkt, heeft nog nooit zo laag gestaan.