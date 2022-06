Slingerende fietser valt na contact met passerende scooter en loopt hoofdwond op

column jonah falke Als je niet naar huis komt, zoekt thuis jou op

Mijn moeder arriveerde in Berlijn. Als je niet naar huis komt, zoekt thuis jou op. Omdat het vrij duur was om op het laatste moment in het centrum te logeren, verbleef ze samen met een vriendin in Oost-Berlijn, aan het eindpunt van een trambaan. Van daar naar het centrum was het een tijdreis. Een houten trammetje reed er al sinds het interbellum. De geschiedenis leeft.

21 juni