Sloop Doetinchems eetcafé IJsselkade in volle gang

Boeren proteste­ren bij kap in natuurge­bied Stelkamps­veld bij Barchem

10:06 BARCHEM/BORCULO - Het lijkt de wereld op zijn kop: kap in een Natura 2000-gebied. En boeren die daarbij protesteren. Toch is dit woensdagmiddag het geval bij een boerenprotest niet al te ver over de gemeentegrens Lochem-Berkelland.