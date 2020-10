Sloop en herbouw gevels Amphion begint komende week

Video Frans Miggel­brink peilt voor Achterhoek Onderneemt Duurzaam hoe onderne­mers ‘boerenslim’ energie besparen

27 oktober LICHTENVOORDE/NEEDE/DOETINCHEM - Bij de één scheelt het als de koffieautomaat 's nachts uitgeschakeld is. Bij een ander als een bewegingsschakelaar ergens het licht slechts aandoet als iemand in de betreffende ruimte moet zijn. Bij Achterhoek Onderneemt Duurzaam (AOD) is duurzaamheid vaak om te beginnen minder energie verbruiken.