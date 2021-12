Sloop en nieuwbouw in Doesburgse Ooi: 59 huizen plat

IJsselland vervangt de woningen uit de jaren 60 omdat ze niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd. Ze zijn vochtig, tochtig en gehorig. Hoeveel woningen in de Ooi terugkeren is nog niet bekend. ,,De vraag naar betaalbare huurhuizen is groot. We willen er daarom graag meer terugbouwen dan 59. Als je er meer wil terugbouwen dan ontkom je er haast niet aan dat je ergens een stukje de hoogte in gaat. Maar waar en hoe is nog niet bekend. Er is nog geen definitief ontwerp, we zitten nog in de schetsfase”, aldus Hakstege.