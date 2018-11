Sloop van het oude Gelderlanderpand: ‘Alsof een stuk uit mijn lichaam wordt geslagen’

Ziekenhuis SKB haalt medicijnen uit afvalwater

14:39 WINTERSWIJK - Het is een groeiend probleem: medicijnresten in het oppervlaktewater. 'Best wel zorgelijk', vinden biologen, waterschappen en ministerie. Bij ziekenhuis SKB in Winterswijk wordt begin volgend jaar bij wijze van proef een container geplaatst die gevuld is met allerlei technische snufjes om medicijnresten uit het afvalwater te halen.