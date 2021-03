‘Sloper’ Dusseldorp hergebruikt liever dan dat het afbreekt: ‘We moeten zuiniger met grondstoffen omgaan’

Al 45 jaar werkt René Plaggenburg bij Dusseldorp in Lichtenvoorde, tegenwoordig als directeur sloop en reststoffencentra. Talloze gebouwen heeft hij met de grond gelijk zien maken.



Maar dat is niet meer de manier, vindt hij: ,,We moeten eigenlijk niet meer slopen. In de 45 jaar dat ik dit werk doe zie ik dat op sommige plekken al voor de derde keer een gebouw op dezelfde plek gesloopt wordt. Dat kan niet goed gaan, we moeten zuiniger met grondstoffen omgaan.”