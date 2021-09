Slotdienst in de Antonius in Rekken om afscheid te nemen van kerkgebouw

video Leo Bleumink uit Eibergen is met de kunstal­vlees­klier proefko­nijn voor het behoud van zijn organen

5 september EIBERGEN - Leo Bleumink is een tevreden proefkonijn. Sinds de 76-jarige Eibergenaar de kunstmatige alvleesklier Inreda AP gebruikt, is zijn suikerspiegel veel meer in balans. „Dat betekent het behoud van mijn organen”, zegt hij.