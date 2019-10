Slowdate Overnight dag 1: ‘Ik merk geen leeftijdsverschil’

Column Stadse Fratsen: Mooier kan de Belasting­dienst het niet maken

14:48 Natuurlijk, het was verstandiger geweest - gezien de wat verwarde toestand waarin ik begin vorige week verkeerde - níet naar de bank te gaan om geld over te maken naar de Belastingdienst. Maar ik deed het. Iets te nadrukkelijk zelfs, want toen ik onder de streep keek zag ik dat ik de rekening met een bedrag van vier cijfers twee keer had betaald.