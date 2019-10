Slowdate Overnight dag 3: ‘Mijn droom is uitgekomen’

Jong en oud voor drie dagen verbonden: ‘Ik zou jou wel als tante willen hebben’

10:37 DOETINCHEM - De 17-jarige Maury ten Brink merkte dat al op de eerste avond het leeftijdsverschil weg was gevallen. Ineke Bruggeman is 69, maar het lijkt haar wel leuk om in één groot huis met mensen van allerlei leeftijden te wonen.