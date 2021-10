Sluip-door-kruip-door waterpompstation Vitens te koop: goed idee én zak geld gevraagd

,,Zoiets komt maar één keer te koop", zegt Rick van den Broek als hij als potentiële koper door het pand loopt. ,,We wonen vlakbij en wandelen hier geregeld. Een prachtig object. En ja, we hebben er een plan bij. Een uniek plan zelfs.”



Van den Broek – die overigens niet wil prijsgeven wat zijn plan is – is een van de gegadigden die een bezichtiging krijgen op het landgoed, dat tot eind 2015 dienst deed als waterpompstation De Pol. Van hieruit werden vanaf 1938 door de WOG (Waterbedrijf Oost Gelderland) en later door Vitens de inwoners van Ulft, Terborg, Gaanderen en aanvankelijk ook Doetinchem, van gezuiverd drinkwater voorzien.



Een taak die is overgenomen door het nieuwe station dat door Vitens is gebouwd in de bossen van het hoger gelegen Montferland, aan de Oude Eltenseweg.